Suspenden clases en Galán, Santander: más de 50 niños no pueden llegar a sus colegios

Suspenden temporalmente clases en municipios de Norte de Santander por orden público- Colprensa

Las autoridades de Galán, Santander, confirmaron la suspensión indefinida de clases tras la emergencia que mantiene bloqueadas las vías rurales del municipio.

Más de 35 niños quedaron de un lado de las vías y más de 15 del otro, al igual que sus docentes, sin posibilidad de cruzar.

Contexto: 180 personas incomunicadas en Galán, Santander, tras avenida torrencial que bloqueó vía principal

La situación va más allá de las aulas. En las veredas afectadas hay adultos mayores y mujeres embarazadas sin posibilidad de salir. La alcaldesa Sofía Medina fue clara.

“Escuchábamos con mucha fuerza la quebrada durante la creciente. Le pedimos a Gestión del Riesgo de Santander que nos apoye con urgencia, porque esta situación ya está afectando a múltiples veredas.”

La mandataria también insistió en la necesidad de maquinaria específica. “Pido nuevamente al director de gestión de riesgo departamento que, por favor, me acompañen en buscarle solución a este paso, específicamente con una máquina oruga.”

Pues, en total hay más de 68 familias permanecen afectadas.

La emergencia fue ocasionada por el desbordamiento de las quebradas La Negra y El Aserradero, que bloquearon las vías con rocas y material arrastrado por la avenida torrencial registrada desde el fin de semana.

Las autoridades piden a la comunidad evitar cruzar quebradas o transitar por zonas inestables mientras avanzan las gestiones para atender la emergencia.