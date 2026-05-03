Violencia en el área metropolitana de Bucaramanga: un menor asesinado y dos personas heridas
Los hechos se registraron en Piedecuesta y Floridablanca. Autoridades investigan posible relación con microtráfico.
Un menor de 17 años fue asesinado en un ataque a bala ocurrido en el barrio Palermo 1 de Piedecuesta. En las mismas horas, se reportaron otros dos hechos con personas heridas en el área metropolitana de Bucaramanga.
De acuerdo con información preliminar, el joven se movilizaba en motocicleta con otras personas cuando fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego. En medio del ataque, otro menor de 16 años resultó herido en un brazo y fue trasladado al hospital de Piedecuesta donde permanece fuera de peligro.
Las primeras versiones apuntan a que el hecho estaría relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona.
A este caso se suman otros dos ataques a bala. Uno ocurrió en el barrio García Echeverri, en Floridablanca, donde un hombre fue herido en las piernas y llevado a la clínica Foscal.
El otro se registró en inmediaciones del río, entre los barrios La Candelaria y Cenaprov, en Piedecuesta. Allí, un ciudadano resultó herido en el cuello y fue trasladado en un vehículo particular al hospital.
Las autoridades avanzan en la investigación para establecer lo ocurrido y ubicar a los responsables.