Más de mil soldados fueron desplegados en Santander y la región durante el puente festivo

La Quinta Brigada del Ejército Nacional desplegó más de mil soldados en municipios de Santander y departamentos vecinos durante el puente festivo. El operativo cubrió zonas de Norte de Santander, Antioquia y el sur del Cesar.

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada, señaló que el despliegue busca combatir economías ilícitas y garantizar la seguridad de la población en la región.

El puente festivo en Santander, también estuvo marcado por las fuertes lluvias que generaron emergencias en más de 30 municipios del departamento, con siete en alerta roja y al menos 29 en alerta naranja.

Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso a la línea 107 de Antiterrorismo y a la línea 147 de Extorsión y Secuestro. El balance oficial del operativo será entregado por las autoridades en las próximas horas.