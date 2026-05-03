180 personas incomunicadas en Galán, Santander, tras avenida torrencial que bloqueó vía principal

El desbordamiento de las quebradas La Siberia y La Negra en el municipio de Galán, Santander, arrastró rocas, árboles y material que destruyó la vía principal de acceso al municipio.

Esta avenida dejó cerca de 180 personas y más de 40 familias sin comunicación con el resto del departamento.

Pero, la emergencia va más allá del bloqueo vial. La comunidad no tiene acceso a servicios de salud, transporte de alimentos ni clases, y quienes necesitan sacar sus cosechas, no tienen otra opción que cruzar las quebradas a pie, pese a las advertencias de las autoridades.

La alcaldesa de este municipio, Sofía Medina, advirtió que se necesita maquinaria tipo oruga para habilitar el paso y señaló que más de 40 familias perdieron cultivos de plátano, maíz, café y cítricos.

Lo que agrava la situación es que no es la primera vez. Pues, desde mayo de 2024 el municipio ha enfrentado emergencias similares sin una solución definitiva. La vía ya presentaba grietas y deterioro estructural antes de esta nueva emergencia.

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, su director, Eduard Sánchez, confirmó la emergencia y aseguró que se coordina el envío de maquinaria para atender la situación.

“Estamos coordinando el desplazamiento de maquinaria para atender de manera pronta y oportuna las afectaciones en el municipio de Galán.”

Mientras tanto, el municipio insiste en el llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para que evalúe soluciones estructurales, entre ellas la construcción de un puente peatonal.