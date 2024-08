JEP ordena proteger por un año los cementerios Parque Serafín y Sur de Bogotá

Bogotá

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, ordenó la protección de los cementerios Parque Serafín y Sur de Bogotá, luego de analizar a fondo una solicitud que presentaron integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, con el propósito de salvaguardar los cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas que serían víctimas del conflicto armado y que se puedan encontrar en estos cementerios algunos asociados a casos como el del Palacio de Justicia, sin que hayan sido recuperados, identificados, ni entregados a sus familias.

En visita hecha por la JEP a estos cementerios, encontraron en el Parque Serafín bóvedas en mal estado, deterioros locativos en los pabellones de cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas, lápidas borradas, los hornos crematorios apagados y en mantenimiento.

En el caso del cementerio del Sur En el cementerio del Sur existen bóvedas donde hay ubicados cuerpos de personas no identificadas y de personas identificadas no reclamadas, pero el archivo con sus datos no, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), informó que solo posee una parte del archivo, desconocen si las bóvedas han sido o no intervenida.

Según la decisión de la JEP la protección inicialmente será por un año, porque se requiere con urgencia custodiar toda la información de las áreas de interés forense, como los libros de registro y las actas de exhumación expedidas para dichos cuerpos.

En medio de esa protección la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó que en estos dos cementerios Parque Serafín y Sur de Bogotá se prohíba toda exhumación de cuerpos, teniendo en cuenta que víctimas del conflicto denunciaron esta práctica sin ninguna autorización legal que lo permita.

También dan instrucciones de que, si se hacen nuevas inhumaciones en estos dos cementerios, los cuerpos deberán quedar en bóvedas individuales, con la inscripción de los registros correspondientes de conformidad con las normas vigentes y garantizar su adecuada conservación y custodia.

La JEP vinculó a la alcaldía mayor de Bogotá, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y al Consorcio Jardines de Luz y Paz, quienes serán responsables del cumplimiento de las medidas de protección ordenadas y deberán en 10 días presentar un informe que dé cuenta de las medidas implementadas y las previsiones adoptadas para garantizar el cumplimiento estricto de la protección para estos dos cementerios de Bogotá.