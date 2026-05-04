Video: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, figura en goleada del Real Betis con un doblete

Juan Camilo Hernández festeja uno de sus dos goles con el Real Betis ante el Real Oviedo. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) / Fran Santiago

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue la gran figura en la goleada del Real Betis 3-0 sobre el Real Oviedo, en juego por la fecha 34 de LaLiga de España. El delantero colombiano fue el encargado de abrir y cerrar el marcador con un doblete.

A los 22 minutos del partido, el Cucho estuvo atento en el área para cazar un rebote y definir de gran manera de pierna derecha, dejando sin opciones al portero Aarón Escandell.

Por su parte, al minuto 58, el atacante pereirano de 27se anticipó en el área a su defensor, para recibir un centro desde la izquierda del marroquí Abde Ezzalzouli, para desviar la trayectoria del balón con un toque de su pierna derecha.

Este es el décimo gol del Cucho Hernández en lo corrido de LaLiga 2025-2026, sumando 14 anotaciones a lo largo de la temporada, contando tres goles más en la Liga de Europa y uno en la Copa del Rey.

El otro tanto del Real Betis en el compromiso lo marcó el mismo Ezzalzouli a los 45 minutos, luego de una asistencia del brasileño Antony.

Con este resultado, Real Betis llegó a 53 puntos y se consolida en la quinta posición de LaLiga de España, ubicándose en zona de clasificación a la Liga de Europa. Celta de Vigo es sexto con 47 unidades; mientras que Atlético de Madrid es cuarto con 63 unidades.