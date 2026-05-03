Golazo de Jhon Córdoba para mantener al Krasnodar como líder de la Liga de Rusia y cerca del título. (Photo by Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

¡Jhon Córdoba sigue encendido en este cierre de temporada! En la mañana de este domingo 3 de mayo, el delantero colombiano marcó el gol de la victoria del Krasnodar en su visita al FC Akron (0-1), resultado que mantiene a su equipo en el liderato de la Liga Premier de Rusia.

Córdoba, que disputó los 90 minutos del encuentro, aprovechó un pase largo de Eduard Spertsyan para meterse al área y con un certero remate de volea venció la resistencia del arquero Vitali Gudiyev. Véalo acá:

Le puede interesar: ¿Niche Sánchez podría regresar al América de Cali? El volante del Once Caldas habló sobre su futuro

Se trata del gol número 21 de la temporada para el chocoano de 32 años y es el decimosexto tanto en lo corrido de la liga local, lo que lo reafirma como el máximo anotador del certamen. Le saca tres anotaciones de ventaja a Aleksey Batrakov (Lokomotivo Moscú) y Brayan Gil (Baltika).

Asimismo, el es el segundo colombiano más goleador del mundo, detrás de Luis Javier Suárez con el Sporting de Portugal, que lleva 34. Buenas noticias para la Selección Colombia y Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026.

En cuanto al Krasnodar, el título liguero está muy cerca. Lidera la tabla de posiciones con 63 puntos, uno por encima del Zenit de Jhon Durán y Wilmar Barrios. A falta de dos jornadas, Córdoba y compañía están a tiro de lograr el bicampeonato (ganaron la Liga 2024-25).

Lea también acá: Así luce hoy el Gonzalo Higuaín: Esta es la fotografía del exfutbolista que se hizo viral