En el Quindío buscan esclarecer 53 homicidios con la captura de 39 personas entre ellas 15 mujeres
Los operativos se cumplieron en tres municipios del departamento
Coronel Carlos Mario Bustamante, comandante Policía, Quindío
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Armenia
En el Quindío, fueron capturadas 39 personas en operativos contra el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el hurto, 15 de las cuales eran mujeres, y pertenecían a una banda responsable de 53 homicidios en ese departamento.
La Policía a través de la Seccional de Investigación Criminal en articulación interinstitucional con la Fiscalía general de la Nación y CTI lograron la desarticulación de una peligrosa estructura criminal dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.
Esta acción la desarrollaron a través de 36 diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Armenia, Montenegro y Quimbaya, dejando como resultado la captura de 39 personas (35 por orden judicial y 4 en flagrancia) entre ellas 15 mujeres.
Más información
El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó que, con este resultado operativo, se esclarecen 53 víctimas de homicidio en los años 2024, 2025 y 2026, en el departamento del Quindío.
Igualmente, incautaron 17 armas de fuego 469 cartuchos de munición de diferente calibre, 210 gramos de bazuco, 30 dosis de marihuana siete celulares y un vehículo con los que realizaban las actividades delictivas.
Delitos por el que serán imputados los capturados
Estas personas fueron capturadas por los delitos de: homicidio, tortura, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, uso de menores de edad para la comisión de delitos, utilización ilícita de bienes e inmuebles.
Cortesía Policía, Quindío
Los barrios donde realizaron los allanamientos:
Armenia: Colinas, El Prado y Brisas del Bosque.
Montenegro: La Isabela, Villa Jerusalén, Antonio Nariño, El Cacique, Pueblo Nuevo, Comuneros y el sector de Machonegro.
Quimbaya: Bloques de Tamandí, La Carrilera, Sector Centro, La Ciudadela y Vereda El Laurel.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y se espera que esta semana se conozcan las decisiones judiciales y si hay medida de aseguramiento para los detenidos de acuerdo a las pruebas y procedimiento presentados por la Sijín y el CTI.
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...