En el Quindío buscan esclarecer 53 homicidios con la captura de 39 personas entre ellas 15 mujeres

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Armenia

En el Quindío, fueron capturadas 39 personas en operativos contra el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el hurto, 15 de las cuales eran mujeres, y pertenecían a una banda responsable de 53 homicidios en ese departamento.

La Policía a través de la Seccional de Investigación Criminal en articulación interinstitucional con la Fiscalía general de la Nación y CTI lograron la desarticulación de una peligrosa estructura criminal dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.

Esta acción la desarrollaron a través de 36 diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Armenia, Montenegro y Quimbaya, dejando como resultado la captura de 39 personas (35 por orden judicial y 4 en flagrancia) entre ellas 15 mujeres.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó que, con este resultado operativo, se esclarecen 53 víctimas de homicidio en los años 2024, 2025 y 2026, en el departamento del Quindío.

Igualmente, incautaron 17 armas de fuego 469 cartuchos de munición de diferente calibre, 210 gramos de bazuco, 30 dosis de marihuana siete celulares y un vehículo con los que realizaban las actividades delictivas.

Delitos por el que serán imputados los capturados

Estas personas fueron capturadas por los delitos de: homicidio, tortura, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, uso de menores de edad para la comisión de delitos, utilización ilícita de bienes e inmuebles.

Cortesía Policía, Quindío

Los barrios donde realizaron los allanamientos:

Armenia: Colinas, El Prado y Brisas del Bosque.

Montenegro: La Isabela, Villa Jerusalén, Antonio Nariño, El Cacique, Pueblo Nuevo, Comuneros y el sector de Machonegro.

Quimbaya: Bloques de Tamandí, La Carrilera, Sector Centro, La Ciudadela y Vereda El Laurel.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y se espera que esta semana se conozcan las decisiones judiciales y si hay medida de aseguramiento para los detenidos de acuerdo a las pruebas y procedimiento presentados por la Sijín y el CTI.