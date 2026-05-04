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04 may 2026 Actualizado 11:48

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José Juan Camilo Guerra, nuevo Rey Vallenato 2026: conozca otros ganadores del Festival

La corona del Rey Vallenato regresó a Valledupar tras la presentación del joven de 25 años.

Efraín

Valledupar

Con 25 años, José Juan Camilo Guerra se convirtió en el nuevo Rey Vallenato de este año durante el Festival Vallenato. El joven logró coronarse imponiéndose con una ejecución de los cuatro aires.

Camilo Guerra es nacido en Valledupar y se consagró como nuevo Rey Vallenato en el mítico Parque Consuelo Araujonoguera.

El joven estaba acompañado con Adelmo Alfonso Granados en la caja y Reinaldo Javier Ortiz en la guacharaca. Además, era apoyado por Silvestre Dangond.

Otros ganadores durante el Festival Vallenato:

Fabián Leonardo Dangond Rosado, Oriundo de Villanueva, La Guajira, se convirtió en el Rey Canción Inédita con la puya ‘La huella del viento’.

Mientras tanto, Romario Andrés Morón Bertel, se coronó como Rey Vallenato Aficionado. Tiene 24 años y es oriundo de La Paz, Cesar.

Jaider David Daza Bolaño, fue el ganador de la piquería mayo. Y la nueva Reina Mayor del Festival Vallenato fue Sara Valentina Rhenals Escobar, de 17 años y oriunda de Santa Marta.

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