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15 abr 2026 Actualizado 17:09

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Carlos Vives y Silvestre Dangond anuncian concierto conjunto en la Ciudad de México

Las estrellas de la música colombiana se presentarán el 16 de junio en el estadio GNP Seguros y estarán acompañadas de Chocquibtown.

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 13: (L-R) Honoree Carlos Vives and Silvestre Dangond perform onstage during the 2024 Latin Recording Academy Person of The Year Honoring Carlos Vives at Miami Beach Convention Center on November 13, 2024 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy)

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 13: (L-R) Honoree Carlos Vives and Silvestre Dangond perform onstage during the 2024 Latin Recording Academy Person of The Year Honoring Carlos Vives at Miami Beach Convention Center on November 13, 2024 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy) / John Parra

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 13: (L-R) Honoree Carlos Vives and Silvestre Dangond perform onstage during the 2024 Latin Recording Academy Person of The Year Honoring Carlos Vives at Miami Beach Convention Center on November 13, 2024 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Matheo

Este miércoles se anunció un concierto conjunto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en la Ciudad de México.

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Las estrellas de la música colombiana se presentarán en el estadio GNP Seguros el 16 de junio.

Un día después, la Selección Colombia se enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

Ambos artistas estarán acompañados por otra agrupación colombiana, Chocquibtown.

Carlos Vives arrancará este jueves su gira ‘Sale el sol’ en Canadá, pasando por los Estados Unidos y culminando en Colombia durante septiembre, octubre y noviembre de 2026.

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Por su parte, Silvestre Dangond se prepara para su próxima presentación el 15 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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