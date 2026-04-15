Carlos Vives y Silvestre Dangond anuncian concierto conjunto en la Ciudad de México

Este miércoles se anunció un concierto conjunto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en la Ciudad de México.

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Las estrellas de la música colombiana se presentarán en el estadio GNP Seguros el 16 de junio.

Un día después, la Selección Colombia se enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

Ambos artistas estarán acompañados por otra agrupación colombiana, Chocquibtown.

Carlos Vives arrancará este jueves su gira ‘Sale el sol’ en Canadá, pasando por los Estados Unidos y culminando en Colombia durante septiembre, octubre y noviembre de 2026.

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Por su parte, Silvestre Dangond se prepara para su próxima presentación el 15 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.