Ejército abre convocatoria para jóvenes que quieran ganar $1.750.905 por prestar el servicio militar

El Ejército Nacional invitó a hombres y mujeres a vincularse a la primera convocatoria de servicio militar del año 2026, que contará con 15.000 cupos disponibles a nivel nacional.

¿Hasta que día está abierta la incorporación?

La incorporación, liderada por el Comando de Reclutamiento y Control Reservas, estará abierta del 1 al 25 de febrero, y está dirigida a jóvenes entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24, conforme a lo establecido en la Ley 1861 de 2017. Del total de cupos, 13.320 están destinados para hombres, y 1680, para mujeres.

Quienes se incorporen recibirán una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, $1.750.905, además de una bonificación adicional al finalizar su servicio militar, lo que representa un respaldo económico significativo durante y al término de su permanencia en la institución.

Durante la prestación del servicio, los jóvenes podrán participar en labores orientadas a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la seguridad vial, la atención humanitaria, así como en actividades administrativas que contribuyen al fortalecimiento de la misión institucional del Ejército Nacional.

Para ampliar la información sobre el proceso de incorporación, los interesados pueden acercarse a cualquiera de las 12 zonas de reclutamiento y los 60 distritos militares del país, visitar la página web www.reclutamiento.mil.co o comunicarse con el _call center_ 601 426 14 20.