Grave accidente de tránsito en La Calera: hay dos personas muertas y cierre de un carril

Este lunes, 4 de mayo, se registró un grave accidente de tránsito en la vía La Calera. El accidente ocurrió frente a la entrada al Embalse San Rafel en el PR 06+400 Ruta 5009. De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta perdieron la vida al chocar con una camioneta.

La Perimetral Oriental de Bogotá confirmó la noticia. “¡Atención! cierre a un carril en el sector entrada a Embalse San Rafel PR 06+400 Ruta 5009, por siniestro vial con víctima fatal. Disminuya la velocidad, transite con precaución y tenga en cuenta las recomendaciones del personal en vía”, dijo la empresa.

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