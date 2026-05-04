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04 may 2026 Actualizado 21:04

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Bogotá

Grave accidente de tránsito en La Calera: hay dos personas muertas y cierre de un carril

De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas que iban en una moto chocaron con una camioneta.

Grave accidente de tránsito en La Calera: hay dos personas muertas y cierre de un carril

Grave accidente de tránsito en La Calera: hay dos personas muertas y cierre de un carril

Grave accidente de tránsito en La Calera: hay dos personas muertas y cierre de un carril

Este lunes, 4 de mayo, se registró un grave accidente de tránsito en la vía La Calera. El accidente ocurrió frente a la entrada al Embalse San Rafel en el PR 06+400 Ruta 5009. De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta perdieron la vida al chocar con una camioneta.

La Perimetral Oriental de Bogotá confirmó la noticia. “¡Atención! cierre a un carril en el sector entrada a Embalse San Rafel PR 06+400 Ruta 5009, por siniestro vial con víctima fatal. Disminuya la velocidad, transite con precaución y tenga en cuenta las recomendaciones del personal en vía”, dijo la empresa.

Noticia en desarrollo.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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