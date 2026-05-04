Este fin de semana es Expotatuaje en Plaza Mayor de Medellín

Medellín

Con la presencia de tatuadores de 25 países se desarrollará este fin de semana Expotatuaje Medellín, como una muestra de creatividad, tendencias, color y arte, en los pabellones Amarillo, Rojo y Blanco de Plaza Mayor.

En su historia este evento ha congregado a más de 120 mil asistentes y es considerada como la exposición número uno de esta temática en América Latina, superando a Brasil.

Impacto económico

Se espera que esta edición de Expotatuaje le deje a la ciudad un impacto económico cercano a los 2.5 millones de dólares.

También habrá espacio para el intercambio comercial y los negocios con las más reconocidas empresas de la industria de las tintas, agujas, insumos.

Este escenario también servirá para la actualización de las tendencias más recientes del mundo del tatuaje con las clases maestras.

Tipos de tatuaje

Uno de los estilos más utilizados y que tendrá una muestra especial en este espacio será el blackwork, el cual usa exclusivamente tinta negra, generando altos contrastes, sombreados densos y altos contrastes.

También se tienen previstos tatuajes en 3D, tradicional, geométrico, comics, acuarela y color.

Los diferentes tipos de tatuajes van desde el realismo con imágenes fotográficas hasta el tradicional con líneas gruesas y color sólido, que se le conoce como Old School.

También los contornos definidos y los colores vivos en acuarela, y hay otro estilo, es el fine line, que es de líneas finas y más delicadas.

Otras actividades de la feria

Dentro de la feria de este año estará de nuevo Expoanime Medellín en su segunda versión, con 90 Stands y la participación de un invitador internacional de doblaje Gabriel Basuto quien hace la voz en diferentes series y la de Po en Kung Fu Panda.

Como parte de la programación habrá concursos K-Pop, ilustradores, zona gamer, experiencias y la participación de cosplayers.

También se tienen previstas actividades lúdicas, conversatorios, eventos culturales, con la participación de 420 stands de muestra comercial, tarima de actividades, zona de bares, exhibición y presentación en vivo de trabajos por parte de los artistas de los tatuajes.