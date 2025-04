Sebastián Matus: Dos décadas escribiendo la historia del tatuaje en Latinoamérica

Con casi 20 años en la industria, su carrera es un testimonio de constancia, evolución artística y liderazgo en una disciplina que combina arte, técnica y cultura.

Originario de Santiago de Chile, “Lobo” dio sus primeros pasos en el oficio en 2005 como aprendiz en Zafa Tattoo. Desde el inicio, mostró una inclinación clara por el detalle, el estudio riguroso de los materiales y una visión artística que lo alejaba del trabajo mecánico y lo acercaba a lo que es hoy: un tatuador completo, con dominio en múltiples estilos y reconocido internacionalmente por su excelencia.

A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversos estudios de tatuaje en Sudamérica y México. Entre 2008 y 2012, realizó una serie de viajes por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, lo que no solo amplió su portafolio de estilos, sino que también le permitió empaparse de las diferentes culturas del tatuaje en la región. En 2012, fundó Evolution Tattoo Chile, su primer estudio propio, donde combinó la gestión empresarial con la labor artística y la formación de nuevos talentos.

En 2015, su carrera tomó un nuevo rumbo al establecerse en Monterrey, México, donde ha trabajado en estudios reconocidos como Lucky Tattoos, Evolution Tattoo Mty e Inkside Tattoo. Esta ciudad se convirtió en su nuevo centro de operaciones y también en una plataforma para consolidar su nombre en la escena del tatuaje en Norteamérica.

Sebastián se especializa en realismo a color y en blanco y negro, full color, fine line, new school, horror y tatuajes minimalistas. Su habilidad para ejecutar retratos hiperrealistas y composiciones cargadas de detalle y profundidad le ha valido numerosos premios en convenciones internacionales de tatuaje. Entre sus logros más destacados se encuentran primeros lugares en categorías como black and gray, realismo color, new school y horror en eventos en Chile, México, Estados Unidos, Cuba y Ecuador.

Más allá de los reconocimientos, uno de los pilares de su carrera ha sido la formación de nuevos tatuadores. Ha impartido seminarios en Santiago de Chile y en Monterrey, compartiendo técnicas medio-avanzadas, fundamentos del full color y principios del realismo en black and gray. Muchos de sus alumnos hoy son tatuadores establecidos que reconocen en él no solo a un maestro, sino a una referencia ética y profesional.

Matus también ha sido invitado como jurado en numerosas convenciones, entre ellas la Expo TattooInk de Monterrey, la Expo Tatuaje Internacional de Saltillo y la Convención Mitad del Mundo en Quito, Ecuador. Su criterio es buscado por organizadores de alto nivel, quienes confían en su experiencia para evaluar trabajos de calidad internacional.

Su formación técnica incluye estudios constantes en áreas clave como asepsia y antisepsia, teoría del color, dibujo y pintura avanzada, lo que demuestra una preocupación constante por mantener altos estándares de higiene, seguridad y calidad artística. Su capacitación incluye cursos con expertos como Crius Monsivais, Jorge Rocha, Isaac Braham y Noe Garay, entre otros.

Con una ética de trabajo que prioriza la atención personalizada al cliente, la limpieza, el orden y la mejora continua, Sebastián ha construido una carrera que trasciende modas y tendencias. Su enfoque profesional, sumado a su pasión por el arte, lo ha convertido en un referente para colegas y un nombre respetado por clientes que buscan más que un tatuaje: buscan una obra de arte sobre la piel.

Hoy, con más de 18 años de trayectoria, Sebastián Matus no muestra signos de detenerse. Al contrario: sigue viajando, enseñando, compitiendo y tatuando con el mismo compromiso con el que empezó. Su historia es la de un artista que no solo ha dejado marca en la piel de miles de personas, sino también en la historia del tatuaje en América Latina.