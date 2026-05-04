Contraloría investiga a Mikhail Krasnov y 2 de sus funcionarias por presunto detrimento patrimonial

Tunja

La Contraloría Municipal de Tunja notificó por aviso en su página web del proceso de responsabilidad fiscal ordinario No. 001-2026 en el que se vinculan al exalcalde, Mikhail Krasnov, la secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán y la exsecretaria del Interior Ahiliz Rojas Rincón por el presunto daño patrimonial ocasionado al municipio de Tunja, se configura en la lesión, menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, producto de aparentes inconsistencias en la gestión ineficiente de los gestores fiscales, por presuntas irregularidades relacionadas con el aparente incremento injustificado y fijación del valor de cánones de arrendamiento en Contratos No. 372 de 2025 con Ana Beatriz Torres Quintero arrendamiento para el funcionamiento de las diferentes dependencias y/o unidades que hagan parte de la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial y Contrato No. 515 de 2025 con Edgar Moreno Corredor para el arrendamiento de inmueble, para el funcionamiento de la Comisaría Cuarta de Familia y la Inspección de Policía, Tránsito y Espacio Público del Municipio de Tunja generando un presunto detrimento en cuantía de $6’360.650.

Dice la Contraloría municipal que, “para el objeto bajo estudio, el presunto daño patrimonial ocasionado al municipio de Tunja se configura en la lesión, menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, producto de aparentes inconsistencias en la gestión ineficiente de los gestores fiscales (según criterio de auditoría fiscal), por presuntas irregularidades relacionadas con el aparente incremento injustificado y fijación del valor de cánones de arrendamiento”.

Dice el organismo de control que, “hasta este momento, es posible extraer que, el hecho generador del daño es de tracto Sucesivo, desde 01-01-2024 (Fecha probable de proyección y publicación de los estudios previos), hasta el 31-05-2025, fecha de corte dada por equipo auditor Contraloría Municipal de Tunja”.

En palabras del Grupo Auditor: “Al realizar el comparativo de los cánones de arrendamiento suscritos por la administración entre las vigencias 2024 y 2025, sobre los mismos predios, se evidencia un aumento representativo en el incremento del canon mensual de arrendamiento demostrando una gran variabilidad entre un año y otro, sin justificación alguna por parte del arrendador, sin muestras de mejoras o modificaciones de los inmuebles y sin bases legales fundamentadas por la Administración para dichos incrementos…”

Por lo que se concluyó un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por aumento excesivo y no justificado del canon de arrendamiento mensual en los Contratos No. 372 de 2025 y Contrato No. 515 de 2015, por valor de $6’360.650.