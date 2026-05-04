Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Aguachica, Cesar

El Ejército dio a conocer que dos presuntos miembros del ‘Clan del Golfo’ fueron capturados en el municipio de Aguachica, en el Cesar.

Durante las capturas, fueron incautadas tres motocicletas y material de intendencia de uso privativo de las Fuerzas militares, representando en 20 equipos de campaña.

“Este resultado representa una afectación directa a las capacidades logísticas y de movilidad de este grupo armado organizado, debilitando su accionar delictivo y contribuyendo a la seguridad de la población civil”, indicó el Ejército.

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Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectivo procedo judicial.

Las capturas se dieron tras operaciones militares por soldados del Batallón de Infantería Liviana No 14 Capitán Antonio Ricaurte, en coordinación con la Policía Nacional.