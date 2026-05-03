Cuota de administración retroactiva en Colombia: cuándo es legal y qué dice la ley vigente

El cobro retroactivo en las cuotas de administración es una de las dudas más frecuentes entre quienes viven en propiedad horizontal en Colombia. Aunque para muchos propietarios puede resultar inesperado recibir un ajuste acumulado, lo cierto es que esta práctica puede ser completamente válida desde el punto de vista legal, siempre que cumpla ciertas condiciones.

Expertos en normativa de propiedad horizontal coinciden en que estos cobros no constituyen una irregularidad cuando hacen parte de decisiones aprobadas formalmente por la comunidad.

Cuándo se puede cobrar administración retroactiva

La clave para entender este tema está en la Asamblea General de Copropietarios. Es en este espacio donde se define el presupuesto anual del conjunto o edificio, incluyendo el valor de la cuota de administración.

Si en esa reunión se aprueba un incremento y se establece que este rige desde el inicio del año, el ajuste puede aplicarse de manera retroactiva. Esto suele ocurrir cuando la asamblea se realiza semanas o meses después de haber comenzado el periodo, lo que genera diferencias entre lo que ya se pagó y lo que finalmente se aprobó.

En ese sentido, el cobro acumulado no corresponde a una penalización, sino a la aplicación de una decisión colectiva que tiene respaldo legal.

Cuándo debe aplicarse el ajuste

El presupuesto en las copropiedades se define de manera anual. Esto significa que, independientemente de la fecha en que se realice la asamblea, las decisiones adoptadas pueden tener efecto desde el primer mes del año.

Por esta razón, cuando se aprueba un nuevo valor de la cuota, es común que se liquiden diferencias correspondientes a los meses anteriores. En la práctica, lo que se cobra es el saldo pendiente entre lo pagado inicialmente y el monto actualizado.

Cómo debe aplicarse el cobro por el administrador

Aunque el cobro retroactivo puede ser válido, su correcta aplicación depende en gran medida del administrador de la copropiedad. Este debe garantizar que los valores cobrados correspondan exactamente a lo aprobado por la asamblea.

Además, tiene la obligación de evitar errores en la liquidación y de responder en caso de inconsistencias que perjudiquen a los propietarios. Un cálculo incorrecto o un cobro sin respaldo puede generar reclamaciones e incluso consecuencias legales.

En qué casos se puede reclamar el cobro

No todos los cobros retroactivos son incuestionables. Existen situaciones en las que los propietarios pueden oponerse, especialmente si no hay evidencia clara de aprobación por parte de la asamblea o si los valores aplicados no coinciden con lo autorizado.

También es motivo de reclamo cuando se presentan errores en la facturación o cuando no existe soporte en el presupuesto anual. En estos casos, el problema no es el retroactivo en sí, sino la falta de sustento o la mala aplicación del cobro.