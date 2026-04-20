Alcaldía ofrece 2.000 subsidios de vivienda y 1.470 mejoramientos en Cartagena: ¿Qué hacer?

La Alcaldía de Cartagena y el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda) abren la oferta de subsidios complementarios para vivienda nueva Mi Casa Va 2026 y, además, aumentan los montos de los mismos ante el difícil panorama que existe en el país para la compra de vivienda.

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El alcalde Dumek Turbay informó que el subsidio, con el que se espera beneficiar a 2.000 postulantes, ahora será de hasta 22 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), para personas o familias cuyos ingresos sean de hasta 2 SMMLV. Para el caso de ingresos de 3 y hasta 4 SMMLV, el subsidio que recibirán será de hasta 18 SMLMV.

Estos recursos les ayudarán a las familias que se postulen y cumplan con los requisitos, a realizar el cierre financiero del proyecto de vivienda que escogieron y que debe hacer parte de los inscritos en la plataforma de Corvivienda, lo cual certifica que cumplen con permiso de enajenadores; condición que pone la Administración a las constructoras para dar mayor seguridad y confianza a los compradores y generar procesos de construcción responsables en la ciudad.

Para verificar qué proyectos de vivienda están avalados por el Fondo, los interesados deben ingresar a la página web, www.corvivienda.gov.co, elegir el menú Corvivienda y escoger la opción Mi Casa Va, allí encontrará el listado de proyectos inscritos que hasta el momento son 27.

La postulación al subsidio se realiza directamente a través de la constructora. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que para adquirir este beneficio deben ser cartageneros que cuenten con el Sisben IV, además, no deben ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional, ni beneficiarios de subsidio familiar de vivienda aplicado por el Gobierno nacional en la modalidad de adquisición de vivienda nueva.

“Llegó el momento que muchos cartageneros estaban esperando y por el cual tanto nos consultan. Se abre la oferta de subsidios para Mi Casa Va de este 2026 y ahora los beneficiarios tendrán la posibilidad de adquirir más recursos para el cierre financiero de su proyecto de vivienda. Desde Corvivienda y con el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, estamos trabajando para fortalecer el sector de la vivienda y disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad, queremos que esta sea una ciudad de propietarios”, anunció Gisella Román, gerente de Corvivienda.

Y agregó: “Invitamos a los cartageneros a postularse y aprovechar esta gran oportunidad. También seguimos llamando a las constructoras a adquirir sus certificados de enajenadores y a inscribirse a nuestra plataforma”.

Inicia proceso de asignación de mejoramientos de vivienda 2026 con la oferta Mi Casa Avanza

El alcalde Dumek Turbay anunció que desde el próximo 21 de abril iniciará el proceso de preinscripciones a la oferta Mi Casa Avanza para que hogares cartageneros de sectores vulnerables de las 3 localidades de la ciudad y su zona insular puedan acceder a mejoramientos de vivienda.

Son 25 los barrios o zonas focalizados para esta oferta del 2026. Estos son Altos de San Isidro, Daniel Lemaitre, 7 de Agosto, Torices, 9 de Abril, y Bosquecito en la localidad Histórica y del Caribe Norte. En la zona insular se asignarán mejoramientos en Punta Arena, Caño del Oro, Bocachica y Tierra Bomba.

La Esperanza, La María, Olaya, Fredonia, La Candelaria, El Educador y La Victoria serán los barrios beneficiados en la localidad De La Virgen y Turística. A su vez en la localidad Industrial y de La Bahía se realizarán preinscripciones en 20 De Julio, 2 de Noviembre, Policarpa, Vista Hermosa, Antonio José de Sucre y Arroz Barato

Para poblaciones afro insulares se entregarán 600 de estos mejoramientos con un monto de 15 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes(SMMLV) por subsidio; otros 100 se asignarán para indígenas como población diferencial con subsidios de 14 SMMLV y 690 se distribuirán el la zona urbana con inversión de 12 SMMLV por hogar beneficiado.

El Distrito ya tiene priorizados 80 predios para su iniciativa de mejoramiento integral de barrios, a través de viviendas dignas y parques en sectores donde recientemente se ha intervenido en su infraestructura vial, pavimentando calles que anteriormente solo eran polvo, barro y fango.

Con este programa, el Distrito hará mejoramientos de viviendas en la calle de Los Niños de La Candelaria y en la calle Colombia de Olaya Herrera, pasando de casas de tabla a viviendas dignas.

EL cronograma establecido para las preinscripciones es el siguiente:

El subsidio se empleará en arreglos de baños y cocinas, también en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas; todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.

Las familias que se postulen deberán acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, a falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua.

Gissela Román Gerente de Corvivienda aseguró: “la Administración del alcalde Dumek Turbay apunta a que más cartageneros, están fuera o dentro de casa, puedan disfrutar de un buen hábitat, por ello a través de Corvivienda impulsa la transformación, no solo de las calles, el turismo o la cara de la ciudad, sino también de la calidad de vida de sus habitantes. Los mejoramientos de vivienda llegan como un aliciente para familias que no tienen los recursos para invertir en sus viviendas y mejorar la calidad y espacio que habitan y que sabemos que es muy importante para el sano desarrollo y el progreso de estas familias”.

También explicó que: “estos mejoramientos nos solo implican embellecer o mejorar el aspecto de una vivienda, también conllevan mayor salubridad , condiciones dignas de habitabilidad, y la oportunidad de hacer felices y llevar esperanza de un mejor mañana para familias que vieron muy lejano el poder tener sus viviendas en mejores condiciones”.

Por otro lado, el Distrito, a través de Corvivienda, dará 500 titulaciones de casas para familias que llevan muchos años en dicho trámite. Esto beneficiará su seguridad financiera al poder legalizar su situación inmobiliaria para acceder a hipotecas y préstamos con bancos y entidades financieras.