Spirit Airlines canceló todos sus vuelos y cerró sus operaciones de forma inmediata

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines anunció que cancela todos sus vuelos y cierra sus operaciones de forma inmediata.

“Con gran pesar, Spirit Airlines ha comenzado a cesar sus operaciones globales con efecto inmediato. Todos los vuelos han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible.”

Asegura que procesará los reembolsos automáticos de los vuelos comprados con tarjeta de crédito y débito. Además, pide a los pasajeros consultar en su página oficial, para resolver todas las dudas: https://www.spiritrestructuring.com/.