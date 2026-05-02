Spirit Airlines canceló todos sus vuelos y cerró sus operaciones de forma inmediata
La aerolínea aseguró que procesará los reembolsos automáticos de los vuelos comprados con tarjeta de crédito y débito.
La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines anunció que cancela todos sus vuelos y cierra sus operaciones de forma inmediata.
“Con gran pesar, Spirit Airlines ha comenzado a cesar sus operaciones globales con efecto inmediato. Todos los vuelos han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible.”
Asegura que procesará los reembolsos automáticos de los vuelos comprados con tarjeta de crédito y débito. Además, pide a los pasajeros consultar en su página oficial, para resolver todas las dudas: https://www.spiritrestructuring.com/.
Ana Rodríguez
Periodista de la Universidad del Rosario, con experiencia en creación de contenidos para redes sociales...