Aerolíneas fortalecen rutas de Barranquilla con Estados Unidos tras cierre de operación de Spirit

Barranquilla sigue ganando protagonismo en la conectividad aérea internacional. La aerolínea Avianca anunció que la ruta Barranquilla–Miami pasará de tres frecuencias semanales a una operación diaria, es decir, un vuelo todos los días, como parte de su estrategia para fortalecer su red en Estados Unidos.

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A través de un comunicado, la compañía explicó que este incremento busca consolidar su red global, que actualmente conecta a Norteamérica con más de 80 destinos en las Américas y Europa.

Desde el ámbito local, el subsecretario de Turismo de la Gobernación del Atlántico, Jaime Alfaro De Castro, destacó el impacto positivo de esta decisión, señalando que representa un impulso para el turismo y ayuda a mitigar el impacto que dejó la salida de Spirit Airlines, que conectaba a Barranquilla con La Florida.

“El incremento en la operación aérea no solo representa la llegada de más turistas. Cada nueva frecuencia, vuelo o ruta abre la puerta al desarrollo económico, dinamiza el consumo en la ciudad y atrae inversión en sectores como la salud, la recreación, la gastronomía y el transporte. Debemos ver esta oportunidad en su verdadera dimensión: con vuelos diarios, se estima la llegada de cerca de 200 pasajeros por operación en aeronaves Airbus de Avianca, lo que al mes podría traducirse en más de 3.000 nuevos visitantes para el destino”, explicó Alfaro.

JetBlue cubrirá la ruta hacia La Florida

En paralelo, otra aerolínea anunció su llegada para cubrir la conexión que se perdió tras el cierre de operaciones de Spirit. Se trata de JetBlue, que comenzará a operar la ruta Barranquilla–La Florida a partir del 1 de octubre. Según información publicada en su página web, el vuelo sería diario, con salida a las 3:05 de la tarde y un costo base superior a 1.500.000 pesos.

El sector turístico también ve con buenos ojos estos movimientos. Desde Cotelco Atlántico, su presidente Mario Muvdi se refirió a la importancia de recuperar y ampliar las rutas internacionales para dinamizar la economía regional.

“Es muy lamentable lo que ocurre con las aerolíneas que conectan a Barranquilla. Varias compañías de bajo costo no han logrado recuperarse tras la pandemia y, sumado al alza en los costos del combustible, han tenido que cerrar operaciones. Aunque es un golpe para la ciudad y para más de 10.000 personas afectadas, otras aerolíneas ya están aumentando frecuencias con la expectativa de cubrir esos espacios”, sostuvo Muvdi.

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Cabe recordar que Barranquilla contaba con un vuelo directo hacia Fort Lauderdale desde el 23 de abril de 2020, operación que coincidió con la pandemia y derivó en dificultades financieras para la aerolínea de bajo costo, que finalmente anunció el cierre total de sus operaciones el pasado 2 de mayo.