Se definen los clasificados a las finales de la Liga Colombiana: ¿Dónde y cómo seguir la fecha 19? / Colprensa

Este domingo 3 de mayoe se llevará el cierre de la fecha 19 en la Liga Colombiana 2026-I, jornada en la que quedarán definidos los ocho equipos que disputarán las finales del campeonato.

De momento, los equipos que ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda son: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.

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Entretanto, siete equipos lucharán por los dos cupos que restan: Internacional de Bogotá (7°), Independiente Santa Fe (8°), Deportivo Cali (9°), Independiente Medellín (10°), Millonarios (11°), Atlético Bucaramanga (12°) y Águilas Doradas (13°).

En esta imperdible disputa, tanto Inter como Santa Fe dependen de sí mismos para clasificar, entendiendo que su victoria les permitirá quedarse dentro del grupo de los ocho. Por otro lado, los demás conjuntos deberán sumar y esperar resultados ajenos para tener chances.

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¿Cómo se jugará la fecha 19 de la Liga Colombiana?

A partir de las 3:30 de la tarde, se llevarán a cabo en simultáneo los cuatro compromisos que definirán a los últimos clasificadados para la ronda de play-offs de la Liga Colombiana. Estos duelos son:

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá

Independiente Medellín vs Águilas Doradas

Alianza Valledupar vs Millonarios

Más adelante, a las 5:45 de la tarde, se jugarán los encuentros para definir el equipo que se quedará con la segunda posición de la tabla, dado que dicho lugar le dará un privilegio en las finales. Prográmese acá:

Junior de Barraquilla vs Deportivo Pasto

América de Cali vs Deportivo Pereira

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¿Dónde seguir la fecha 19 de la Liga Colombiana?

A partir de la 1 de la tarde de este domingo 3 de mayo podrá disfrutar todas las emociones de la fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-I a través del programa El VBAR, ya sea en su dial de radio o por streaming en YouTube. La emisión se extenderá hasta las 9 de la noche, cuando se conozcan los cruces de los play-offs.