Descenso en Colombia 2026: así quedó la tabla con la goleada de Boyacá Chicó a Llaneros

Este fin de semana se disputa la decimonovena y última jornada del todos contra todos en la Liga Colombiana 2026-I. Si bien los focos apuntan a la lucha por clasificar a los play-offs del campeonato, también hay clubes luchando por no caer a la segunda división.

Se trata de una jornada clave, teniendo en cuenta que para el promedio solamente se suman los puntos obtenidos en la fase regular. Es decir que en finales, no contarán las victorias o empates conseguidos, situación que afecta a clubes que luchan por clasificar como Deportivo Cali e Internacional de Bogotá.

Boyacá Chicó 3-0 Llaneros

Una de las grandes sorpresas de la jornada la protagonizó el Chicó, tras golear 3-0 a Llaneros en el Estadio La Independencia de Tunja. La cuenta la abrió Santiago Mera a los 8 minutos, tras un grosero error de la defensa visitante; al 47, Jairo Molina amplió diferencias luego de una brillante jugada colectiva y sobre los 50′ sentenció la historia Delio Ramírez con un gran remate desde el borde del área.

Tabla del descenso en Colombia 2026

Pos. Equipo Promedio 20. Jaguares de Córdoba 0.83 19. Boyacá Chicó 0.88 18. Cúcuta Deportivo 0.88 17. Alianza Valledupar 1.11 16. Internacional de Bogotá 1.11 15. Llaneros 1.13 14. Deportivo Cali 1.13

Más partidos relacionados al descenso en la fecha 19

Sábado 2 de mayo

Jaguares de Córdoba Vs. Cúcuta Deportivo (4 PM)

Domingo 3 de mayo

Deportes Tolima Vs. Deportivo Cali (3:30 PM)

Independiente Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá (3:30 PM)

Alianza Valledupar Vs. Millonarios (3:30 PM)