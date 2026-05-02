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02 may 2026 Actualizado 21:19

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Liga Colombiana

Descenso en Colombia 2026: así quedó la tabla con la goleada de Boyacá Chicó a Llaneros

Última jornada del primer semestre para que los equipos abonen terreno en la clasificación del descenso.

Descenso en Colombia 2026: así quedó la tabla con la goleada de Boyacá Chicó a Llaneros / Colprensa

Descenso en Colombia 2026: así quedó la tabla con la goleada de Boyacá Chicó a Llaneros / Colprensa

Descenso en Colombia 2026: así quedó la tabla con la goleada de Boyacá Chicó a Llaneros / Colprensa

Este fin de semana se disputa la decimonovena y última jornada del todos contra todos en la Liga Colombiana 2026-I. Si bien los focos apuntan a la lucha por clasificar a los play-offs del campeonato, también hay clubes luchando por no caer a la segunda división.

Se trata de una jornada clave, teniendo en cuenta que para el promedio solamente se suman los puntos obtenidos en la fase regular. Es decir que en finales, no contarán las victorias o empates conseguidos, situación que afecta a clubes que luchan por clasificar como Deportivo Cali e Internacional de Bogotá.

Boyacá Chicó 3-0 Llaneros

Una de las grandes sorpresas de la jornada la protagonizó el Chicó, tras golear 3-0 a Llaneros en el Estadio La Independencia de Tunja. La cuenta la abrió Santiago Mera a los 8 minutos, tras un grosero error de la defensa visitante; al 47, Jairo Molina amplió diferencias luego de una brillante jugada colectiva y sobre los 50′ sentenció la historia Delio Ramírez con un gran remate desde el borde del área.

Tabla del descenso en Colombia 2026

Pos.EquipoPromedio
20.Jaguares de Córdoba0.83
19.Boyacá Chicó0.88
18.Cúcuta Deportivo0.88
17.Alianza Valledupar1.11
16.Internacional de Bogotá1.11
15.Llaneros1.13
14.Deportivo Cali1.13

Más partidos relacionados al descenso en la fecha 19

  • Sábado 2 de mayo

Jaguares de Córdoba Vs. Cúcuta Deportivo (4 PM)

  • Domingo 3 de mayo

Deportes Tolima Vs. Deportivo Cali (3:30 PM)

Independiente Santa Fe Vs. Internacional de Bogotá (3:30 PM)

Alianza Valledupar Vs. Millonarios (3:30 PM)

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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