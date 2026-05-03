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03 may 2026 Actualizado 17:35

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Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué tan duro es ser mamá en Colombia?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo analiza: ¿Qué tan duro es ser mamá en Colombia?

Mis preguntas

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Roberto Pombo

Ser mamá en Colombia puede implicar enfrentar múltiples desafíos que muchas veces no se ven a simple vista. Aunque la maternidad es un rol fundamental para la sociedad, también está rodeada de exigencias, presiones y realidades que no siempre se reconocen.

Es este episodio de Mis Preguntas revisaremos qué tan duro es ser mamá en el país y cuáles son los principales retos que enfrentan hoy en día.

Escuche aquí este capítulo de Mis Preguntas:

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