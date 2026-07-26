Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cuáles son las preguntas más importantes de nuestro tiempo?
En el capítulo 199 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta cuáles son los grandes interrogantes que enfrenta la sociedad.
¿Cuáles son las preguntas más importantes de nuestro tiempo?
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A lo largo de 200 episodios, Mis Preguntas, con Roberto Pombo, ha abierto conversaciones sobre los temas que marcan la actualidad y el futuro.
En esta edición especial, la reflexión gira en torno a los grandes interrogantes que enfrenta la sociedad.
¿Cuál es su opinión? Lo leemos en redes sociales.
Escuche el episodio 200 de Mis Preguntas con Roberto Pombo:
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