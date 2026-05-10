Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Nos alimentamos cada vez peor?

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Aunque cada vez hay más acceso a alimentos y comestibles en el mundo, la malnutrición y los desórdenes alimenticios siguen siendo un problema grave. ¿Era mejor la dieta humana antes de la industrialización que ahora?

Para este capítulo hablamos con la neuróloga e investigadora, Lady Ladino; con Geraldine Vargas, nutricionista, magíster en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana; con el nutricionista y microbiólogo Juan Camilo Mesa; con Gustavo Cediel, docente investigador integrante del Grupo Saberes Alimentarios de la Universidad de Antioquia; y con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz.

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