¿Quiénes mandan realmente en las sociedades, las minorías o las mayorías? Mis Preguntas

Las democracias modernas buscan proteger a grupos excluidos frente al poder de las mayorías, pero esto ha hecho que algunos sectores mayoritarios sientan que sus intereses son desplazados. ¿Cuáles son los criterios para definir qué es una minoría y qué no?

Para este capítulo hablamos con Fredy Barrero Escobar, director del área de Estudios Internacionales y Política de la Universidad Sergio Arboleda; con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de los Andes; con Joshua Mitrotti, historiador y politólogo; con el exdefensor del pueblo, Carlos Negret; y con el politólogo y representante a la cámara, Mauricio Toro.