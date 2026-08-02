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02 ago 2026 Actualizado 18:45

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Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Por qué nos importan tanto los rostros?

En el capítulo 201 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta ¿cuál es el rol de las caras en épocas de reconocimiento facial?

¿Por qué nos importan tanto los rostros?

¿Por qué nos importan tanto los rostros?

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El rostro es uno de los objetos más estudiados de la historia. Es un órgano, una herramienta de comunicación, un símbolo religioso, un documento de identidad, y, recientemente, un dato biométrico. ¿Cuál es el rol de las caras en épocas de reconocimiento facial?

Para este capítulo hablamos con el psicólogo y docente de la Universidad Externado, César Mario Gómez; con Sindy Moya, profesora en lingüística de la Universidad Javeriana; con el historiador y escritor, Juan Esteban Constaín; con Juan Diego Castañeda, codirector de la fundación Karisma; y con Mari Manotas empresaria e influenciadora.

Escuche el episodio 201 de Mis Preguntas con Roberto Pombo:

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