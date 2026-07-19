Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Estamos listos para el fenómeno del súper niño?
En el capítulo 199 de Mis Preguntas nos cuestionamos sobre: ¿Cuáles son hoy las principales vulnerabilidades del país frente a un fenómeno como el super Niño?
¿Estamos listos para el fenómeno del súper niño?
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Las temperaturas en el mundo cada año son más altas, y los científicos prevén alteraciones extremas en el clima, el suministro de alimentos y las economías.
¿Cuáles son hoy las principales vulnerabilidades del país frente a un fenómeno como el super Niño?
Para este capítulo hablamos con Steve Amado, médico experto en somnología; con Camilo Prieto, PhD profesor e investigador de la Universidad Javeriana; con Andrea Prieto, geógrafa y magíster en Estudios Socioambientales; con Andrea Devis, doctora en oceanografía, y docente del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario; y con Juan Diego Giraldo, profesor del instituto Javeriano del Agua.
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