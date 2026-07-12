Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Por qué el fútbol es más que un deporte?

¿Por qué el fútbol es más que un deporte?

Por estos días todo tiene que ver con fútbol. Y si algo hemos aprendido de los mundiales es que el fútbol es mucho más que deporte. ¿Qué tan político se ha vuelto el fútbol?

Para este capítulo hablamos con Carlos Alemán, periodista del diario AS Colombia; la periodista de ESPN Colombia, Sarah Castro; con el periodista y escritor Adolfo Zableh; con la periodista de ESPN, Diana Rincón; y con Steven Arce, periodista y director del diario AS.