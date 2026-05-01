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01 may 2026 Actualizado 21:06

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Barranquilla

Asesinan a hombre en el barrio Siete de Abril en Barranquilla

La Policía investiga si el hecho de sangre se trató de una retaliación.

Arma de fuego- Getty Images

Arma de fuego- Getty Images

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Efraín

Barranquilla

Como Jonathan Ramírez Barrios, de 43 años, fue identificado el hombre asesinado en la tarde de este jueves, 30 de abril en el barrio Siete de Abril.

A pesar de haber sido auxiliado, perdió la vida en un centro asistencial por la gravedad de las heridas.

El hecho se registró en la carrera 4 Sur con calle 68 cuando el hombre caminaba por el sector. Hasta allí fue abordado por un hombre a bordo de una moto y le disparó sin mediar palabras.

Según se conoció, Ramírez Barrios era hermano de una persona señalada del homicidio ocurrido en este mismo sector el pasado 20 de marzo.

En ese hecho fue asesinado Daniel Alonso Sanjuan Pérez, de 42 años.

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