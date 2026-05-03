​Atletas africanos dominan la Maratón de Cali 2026

Cali

La Maratón de Cali 2026 confirmó el dominio africano en la distancia principal. El etíope Gossa Challa se impuso en los 42 kilómetros con un tiempo de 2:11:49, tras una definición cerrada en los metros finales frente al keniano Evans Mayaka, campeón de la edición anterior, a quien superó por apenas cuatro segundos.

La prueba masculina se mantuvo equilibrada durante gran parte del recorrido, incluso bajo una leve llovizna en los primeros kilómetros. En el tramo final, Challa logró marcar diferencia, mientras que el etíope Habtamu Birlew completó el podio a siete segundos del ganador.

Entre los colombianos, el mejor ubicado fue Carlos Mario Patiño, quien registró 2:18:38 y se impuso en un cierre apretado en el que superó a Santiago Zerda en los últimos metros. Edisson Bernal completó el podio nacional con un tiempo de 2:25:16.

En la rama femenina, la keniana Stacey Ndiwa se quedó con la victoria tras marcar 2:29:55, con una diferencia clara sobre sus perseguidoras. El segundo lugar fue para Emma Ndiwa (2:31:01), mientras que Gladys Chesir completó el podio con 2:33:59.

La mejor colombiana fue Mildrey Echavarría, quien con 2:40:45 logró su mejor registro personal, superando a Lady Romero y Lina Pantoja en la clasificación nacional.

En los 15 kilómetros, la competencia también dejó resultados destacados. Javier Peñaloza se quedó con la victoria en la rama masculina con un tiempo de 45:08, seguido por Mauricio González (45:29) y Wilmer Chávez (45:35). En la rama femenina, Muriel Coneo ganó con 52:09, por delante de Laidy Romero (52:17) y Carolina Tabares (52:28).

Estos resultados superaron los registros de la edición anterior en la distancia de 15K, en una jornada que reunió a corredores élite y aficionados en las calles de la ciudad.