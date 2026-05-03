Así le fue a Nairo Quintana en la última etapa del Tour de Romandía. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Concluyó el Tour de Romandía 2026 con la consagración del esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien dio este domingo 3 de mayo un nuevo paso en su desafío por ser el mejor ciclista de la historia al adjudicarse por primera vez la carrera suiza.

La estrella protagonizó un nuevo triunfo de etapa, la cuarta de la ronda, tras superar en el puerto de llegada a su más inmediato perseguidor, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora).

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Pogacar, de 27 años, se tomó con placidez la quinta y última jornada, de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin, ascensión de primera categoría, y se limitó a atacar en el último kilómetro para coronarse en la prueba, su primera cita por etapas de la temporada y su triunfo número 116 de su trayectoria.

El podio final de la 79 edición de la ronda suiza lo completaron Lipowitz, segundo en la etapa, y el francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious), a 2:44 del líder, sin cambios respecto a la víspera.

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Con su triunfo en su estreno en el Tour de Romandía, aderezado con las cuatro victorias parciales, el esloveno, de 27 años, suma otro hito en su ambición por situarse a la altura del belga Eddy Merckx después de haber cosechado en este curso la Strade Bianche, la Milán-San Remo, el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, todas ellas carreras de un día.

En su palmarés, ya suma cinco de las siete grandes vueltas de una semana -Tirreno Adriático, en dos ocasiones; París-Niza, Dauphiné Liberé y Volta a Catalunya-, por lo que solo le resta conquistar el Tour de Suiza y la Itzulia (Vuelta al País Vasco), algo alcanzable a la vista de su poderío.

Así le fue a Nairo Quintana en la última etapa del Tour de Romandía

Nairo Quintana, que este año está dando sus últimas pedaleadas, llegó en la posición 27 a 2 minutos del vencedor. Fue el segundo mejor colombiano, detrás de Sergio Higuita (16°) y por encima de Daniel Felipe Martínez (41°).

Con lo anterior sobre la mesa, el mejor ubicado en la clasificación general fue Higuita (11°) a 4′12″ de Pogacar, mientras que Nairo fue 21° a más de 10 minutos de diferencia.

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