Así luce hoy el Gonzalo Higuaín: Esta es la fotografía del exfutbolista que se hizo viral. Getty /Redes sociales

Millones de argentinos todavía hoy se preguntan qué hubiera pasado en la final de Brasil 2014 si Gonzalo el ‘Pipa’ Higuaín hubiese marcado ese gol a los 20 minutos ante Alemania.

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Aunque en dicho caso todo sea cuestión de especulación, lo cierto es que el tiempo pasa y ante todos es implacable, así como lo es también para muchos exdeportistas al terminar su carrera.

Sin embargo, lo que no deja de sorprender es cuando el final de una carrera deportiva se siente cercano ante los considerables cambios físicos que sufren los exfutbolistas como Higuaín, quien se hizo viral recientemente por una fotografía suya con un fan, a menos de cuatro años de su último partido oficial.

¿Cómo luce actualmente Gonzalo Higuaín?

Una fotografía del exfutbolista argentino Gonzalo Higuaín fue compartida por un usuario en redes sociales, quien afirmó que una persona cercana se encontró al delantero en un local comercial en Miami, Estados Unidos.

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La imagen se hizo rápidamente viral por el cambio notable en el aspecto del exjugador que marcó goles en equipos como River Plate, Real Madrid, Napoli y Juventus de 38 años:

De acuerdo con AS, pese a estar fuera de los flashes, el ‘Pipa’ no se ha alejado por completo de la práctica deportiva, en especial del fútbol, trabajando como entrenador de Desarrollo de Jugadores para el Inter Miami de David Beckham.

De igual manera, según reseña el medio, Higuaín también practica habitualmente el pádel, disciplina en la que ganó un torneo en 2024 junto al venezolano Tarek Deham en la ciudad del sol.

¿Hace cuánto se retiró Gonzalo Higuaín?

Gonzalo Higuaín jugó su último partido como profesional el 17 de octubre de 2022, en la derrota del Inter Miami ante New York City FC en los playoff de la Major League Soccer. Se retiró del fútbol a los 34 años.

Según el recuento de TYC Sports, Gonzalo Higuaín anotó 365 goles en 776 partidos durante toda su carrera, repartidos así:

River Plate: 15 goles en 39 partidos

15 goles en 39 partidos Real Madrid: 121 goles en 264 partidos

121 goles en 264 partidos Napoli: 91 goles en 142 partidos

91 goles en 142 partidos Juventus: 66 goles en 149 partidos

66 goles en 149 partidos AC Milán: 8 goles en 22 partidos

8 goles en 22 partidos Chelsea: 5 goles en 18 partidos

5 goles en 18 partidos Inter Miami: 29 goles en 69 partidos

29 goles en 69 partidos Selección Argentina: 32 goles en 75 partidos

El ‘Pipa’ ganó importantes títulos en el fútbol de élite internacional, como las tres ligas españolas con el Real Madrid (además de una Copa del Rey y dos supercopas); una Copa Italia y una supercopa italiana con el Napoli; tres veces conquistó la Serie A con Juventus (y dos copas Italia) y con el Chelsea ganó la Europa League en la temporada 2018-2019.