Arsenal vuelve a ilusionarse con la Premier League: Tabla de posiciones tras goleada sobre el Fulham
El Manchester City está obligado a ganar sus dos partidos pendientes.
Se juega la fecha 35 de la Premier League y el Arsenal no quiere seguir dando ventajas en la lucha por volver a coronarse campeón de la primera división de Inglaterra. Los Gunners golearon al Fulham y parcialmente respiran en la cima.
El equipo de Mikel Arteta goleó 3-0 a su rival de turno en el Emirates Stadium. Los goles del equipo londinense fueron obra del sueco Viktor Györkeres, con un doblete, y de Bukayo Saka.
Además de la paridad en puntos, ambos equipos se encuentran con una diferencia de gol similar, por lo que se hace importante ganar los próximos juegos con holgada diferencia.
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Manchester City, con dos partidos menos
Parcialmente el Arsenal, con 76 puntos, toma distancia de 6 unidades con el Manchester City; sin embargo, el equipo de Pep Guardiola cuenta con dos juegos pendientes. Este lunes jugarán el encuentro de la fecha 35 ante el Everton; mientras que el duelo pendiente por la fecha 31 ante el Crystal Palace lo estarán jugando hasta el 13 de mayo.
Tabla de posiciones de la Premier League
Próximos partidos
Fecha 35
Lunes 4 de mayo
[2:00PM] Everton Vs. Manchester City
Fecha 36
9 de mayo
[11:30AM] Manchester City Vs. Brentford
10 de mayo
[10:30AM] West Ham United Vs. Arsenal
Fecha 31
13 de mayo
[2:00PM] Manchester City Vs. Crytal Palace
Fecha 37
18 de mayo
[2:00PM] Arsenal Vs. Burnley
19 de mayo
[1:30PM] Bournemouth Vs. Manchester City
Fecha 38
24 de mayo
[10:00AM] Crystal Palace Vs. Arsenal
[10:00AM] Manchester City Vs. Aston Villa
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...