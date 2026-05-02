Tabla de posiciones de LaLiga: ¿Qué resultado del Real Madrid necesita Barcelona para ser campeón?

¡El FC Barcelona consiguió un triunfo clave en su lucha por ganar un nuevo título liguero! En la tarde de este sábado 2 de mayo, el cuadro blaugrana se impuso por 1-2 en casa del Osasuna, resultado que lo dejó a un paso de la conquista local.

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Fue un encuentro sumamente apretado en el Estadio El SADAR, tanto así que terminó definiéndose en los últimos diez minutos del encuentro. Al 81′ apareció Robert Lewandowski para abrir la cuenta y cinco minutos después Ferrán Torres amplió diferencias; ahora bien, sobre los 88′ llegó el descuento de Raúl García, pero no alcanzó para que los dueños de casa salvaran al menos la igualdad.

Con este resultado, los dirigidos por Hansi Flick llegaron a 88 puntos y le sacan 14 de diferencia a su perseguidor, el Real Madrid. Claro está que el cuadro merengue tiene pendiente el partido en casa del RCD Espanyol, el cual está programado para este domingo 3 de mayo a partir de las 2 de la tarde (hora colombiana).

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¿Qué resultado del Real Madrid necesita Barcelona para ser campeón?

En caso de que Real Madrid pierda o empate con el Espanyol en el RCDE Stadium, Barcelona será matemáticamente campeón de LaLiga 2025-26. Ahora bien, si los dirigidos por Álvaro Arbeloa triunfan, la espera del cuadro culé tendrá que esperar.

Lo curioso del asunto es que en la próxima jornada del campeonato, ambos equipos se verán las caras en el Camp Nou (domingo 10 de mayo). Es decir que ese día podrían darse dos sucesos históricos en el recuento de enfrentamientos: que el Real Madrid tenga que hacer el pasillo del campeón en casa de su máximo rival o que Barcelona se consagre campeón derrotando al combinado de la capital española.

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