Avianca anunció apoyo a pasajeros afectados por cierre de operaciones de Spirit
La aerolínea de bajo costo Spirit anunció recientemente que cancela todos sus vuelos y, además, que cierra sus operaciones de forma inmediata.
Tras el cierre definitivo de vuelos de la aerolínea de Spirit, Avianca informó que pondrá a disposición su red de rutas y sillas disponibles para facilitar el retorno de los viajeros a sus destinos originales.
“Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios”, dijo la aerolínea.
Además, ofrecerá la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a quienes tengan tiquete de regreso con Spirit Airlines.
¿Cuándo empezará a aplicar esta medida?
Esta medida aplica para vuelos programados entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, y los pasajeros deberán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, máximo, un día antes.
Finalmente, Avianca precisó que los usuarios deberán asumir impuestos y tasas correspondientes, según lo dispuesto por las autoridades.