Avianca anunció apoyo a pasajeros afectados por cierre de operaciones de Spirit

Tras el cierre definitivo de vuelos de la aerolínea de Spirit, Avianca informó que pondrá a disposición su red de rutas y sillas disponibles para facilitar el retorno de los viajeros a sus destinos originales.

“Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios”, dijo la aerolínea.

Además, ofrecerá la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a quienes tengan tiquete de regreso con Spirit Airlines.

¿Cuándo empezará a aplicar esta medida?

Esta medida aplica para vuelos programados entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, y los pasajeros deberán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, máximo, un día antes.

Finalmente, Avianca precisó que los usuarios deberán asumir impuestos y tasas correspondientes, según lo dispuesto por las autoridades.