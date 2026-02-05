Santa Marta

Murió soldado profesional en enfrentamiento armado en zona rural de Ciénaga, Magdalena

Las maniobras ofensivas continúan en la zona para contrarrestar el accionar delictivo de grupo ilegal.

Ejército Nacional sostiene combates contra grupo armado ilegal en la Zona Bananera, Magdalena / Ejército.

Ejército Nacional sostiene combates contra grupo armado ilegal en la Zona Bananera, Magdalena / Ejército.

Magdalena

Tropas del Batallón de Montaña N.º 6 de la Segunda Brigada sostienen combates en el sector de La Mojana, municipio de Zona Bananera, Magdalena, contra presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos también como Los Pachenca.

Ante este hecho murió el soldado profesional Nicolás Elías Epiayu Epiayu, de 24 años, quien participaba en operaciones militares en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el mismo combate resultó herido otro uniformado, que fue atendido inicialmente en el lugar y trasladado a un centro asistencial.

De acuerdo con información oficial, las operaciones militares se desarrollan en el sitio como parte de maniobras ofensivas encaminadas a contrarrestar el accionar delictivo de esta estructura ilegal que opera en la región.

Le puede interesar:

Capturado alias ‘Miguel’, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad