Murió soldado profesional en enfrentamiento armado en zona rural de Ciénaga, Magdalena

Magdalena

Tropas del Batallón de Montaña N.º 6 de la Segunda Brigada sostienen combates en el sector de La Mojana, municipio de Zona Bananera, Magdalena, contra presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos también como Los Pachenca.

Ante este hecho murió el soldado profesional Nicolás Elías Epiayu Epiayu, de 24 años, quien participaba en operaciones militares en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el mismo combate resultó herido otro uniformado, que fue atendido inicialmente en el lugar y trasladado a un centro asistencial.

De acuerdo con información oficial, las operaciones militares se desarrollan en el sitio como parte de maniobras ofensivas encaminadas a contrarrestar el accionar delictivo de esta estructura ilegal que opera en la región.

