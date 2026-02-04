Capturado alias ‘Miguel’, de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada

Santa Marta

El Grupo GAULA de la Policía Nacional logra la captura de alias “Miguel” presunto integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra por el delito de extorsión, quien realizaba cobros a sectores comerciales de la ciudad.

Durante el procedimiento, se logró la incautación de una motocicleta, equipo de comunicación y dinero producto de la extorsión. De acuerdo con las investigaciones, alias “Miguel” sería el responsable del recaudo de cobros ilegales a establecimientos del comercio en diferentes sectores de la ciudad de Santa Marta.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha frontal contra la extorsión y el multicrimen”, dijo el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.