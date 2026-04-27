Liga colombiana: Así están las cuentas de Millonarios, DIM, Santa Fe y Cali para clasificar

Terminada la fecha 18 de la Liga colombiana, el panorama es claro: seis equipos ya piensan en los playoffs finales (no habrá cuadrangulares) y el mismo número de equipos tienen opciones matemáticas de pelear por los dos cupos restantes. Asimismo, Nacional ya tiene la ventaja deportiva de cerrar de local en cuartos de final y el que quede segundo también tendrá este privilegio.

A la fecha, los clasificados son: Nacional, Pasto, Junior, Tolima, América y Once Caldas. Este último revalidó su presencia en los playoffs con el empate en su visita a Águilas Doradas. Por su parte, los equipos que luchan por los dos lugares finales son: Internacional de Bogotá, Santa Fe, Deportivo Cali, Medellín, Millonarios y Bucaramanga.

Tabla de posiciones de Liga colombiana

Las cuentas por ingresar en los ocho

Internacional de Bogotá

El cuadro bogotano goleó a Boyacá Chicó 4-0 y regresó al grupo de los ocho, quedando en el séptimo lugar con una diferencia de +2. Lograra la clasificación en caso de ganarle a Santa Fe en El Campín, el empate basta en caso de que Cali y Medellín no ganen e incluso con una derrota podrían avanzar, si es que caleños y antioqueños no ganan y Millonarios tampoco lo hace.

Jugará la última fecha con Santa Fe.

Santa Fe

El cuadro Cardenal venció a Pasto de visita y volvió a respirar en la aspiración por clasificar. Para ello, en la fecha final tendrá que ganarle a Inter de Bogotá, esperar que Cali y Medellín no sumen de a tres y, en caso tal, que no acorten en diferencia de gol. Si empata también podría avanzar, pero en este caso, verdiblancos y el Poderoso empaten y Millonarios no gane.

Jugará la última fecha contra Inter Bogotá.

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Deportivo Cali

Parece tenerla difícil el conjunto de Rafael Dudamel, pues cierra en calidad de visitante frente a Deportes Tolima, que ya está clasificado. Con 26 puntos y +4 de diferencia, tiene que ganar en Ibagué, pero necesita que Medellín no sume de a tres. Con el empate clasifica si DIM pierde, que Santa Fe pierda con Inter por dos o más goles y que Millonarios no gane.

Jugará la última fecha contra Tolima en Ibagué.

Medellín

Con su victoria ante Fortaleza se acomodó en posición de pelear el lugar en los ocho. Décimo con 26 puntos y +3 de diferencia, cerrará ante Águilas en calidad de local y está obligado a ganar, le sirve cualquier marcador en Bogotá, pero debe esperar que Cali no gane. Si gana el cuadro vallecaucano y también lo hace el DIM, tiene que hacerlo por un gol más de diferencia. Clasifica con un empate, pero necesita derrotas de Cali y Santa Fe.

Jugará la última fecha contra Águilas en Medellín.

Millonarios

Termina de visitante ante Alianza y debe ganar, pero tiene que esperar que Cali y Medellín no ganen. El resultado en Bogotá no afecta, mientras que con un empate podría vanzar, pero para esto necesita que pierda Medellín, Cali y que Bucarmanga no gane por más de un gol.

Jugará la última fecha contra Alianza en Valledupar.

Bucaramanga

Empató ante Jaguares y las opciones de clasificar disminuyeron. Termina ante un Fortaleza ya eliminado en Bogotá y solo le sirve ganar, que pierdan Santa Fe, Cali, Medellín y que Millonarios no gane.

Jugará la última fecha contra Fortaleza en Bogotá.

Finalmente, Águilas Doradas tiene una opción muy improbable de avanzar, pues depende de varios milagros. Tendría que golear al Medellín, que Santa Fe y Cali pierdan por una diferencua abultada, que Alianza le gane a Millonarios y que Bucaramanga no sume de a tres.