Deportivo Cali, con calculadora en mano: los escenarios para soñar con la clasificación a los ocho

El Deportivo Cali afronta una última jornada cargada de tensión y matemáticas. Ubicado en la novena casilla con 26 puntos y una diferencia de gol de +4, el equipo dirigido por Rafael Dudamel está obligado a mirar más allá de su propio resultado para meterse en el grupo de los ocho. Su reto inmediato será vencer como visitante al Tolima, pero incluso ganando, no tiene asegurado el cupo a los playoffs.

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Si el conjunto ‘azucarero’ logra sumar de a tres en Ibagué, deberá esperar que Independiente Medellín no gane su compromiso ante Águilas Doradas o, en su defecto, superarlo en la diferencia de gol. La pelea está cerrada, ya que el DIM cuenta con +3, apenas una cifra inferior a la del Cali.

En un escenario más ajustado, si el triunfo es por la mínima, también entran en juego otros resultados como un empate de Santa Fe y un margen corto en caso de victoria del equipo antioqueño.

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El panorama se complica aún más si Cali empata. En ese caso, necesitará una combinación casi perfecta: que Santa Fe caiga por más de dos goles ante Internacional de Bogotá, y que tanto Medellín como Millonarios no consigan victorias en sus respectivos partidos.

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