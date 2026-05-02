Luto en la F1 por la muerte de Alex Zanardi: estos fueron los logros del legendario expiloto. Getty Images

El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha muerto a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

“Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo”, informó su familia este sábado en un comunicado.

“Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo”, agregaron.

Nacido en Bolonia en 1966, su trayectoria deportiva estuvo marcada por el talento al volante, la adversidad y una extraordinaria capacidad de superación que le convirtió en una de las figuras más admiradas del deporte italiano.

De la Fórmula Uno al accidente de 2001

Apasionado del motor desde joven, Zanardi, quien habría cumplido 60 años este octubre, fue campeón italiano y europeo de karts antes de ascender por la Fórmula 3 y la Fórmula 3000 hasta alcanzar la Fórmula Uno, categoría en la que disputó 44 pruebas entre 1991 y 1994 y en 1999, con los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

Alex Zanardi junto a Ralph Schumacher. Getty / Steve Etherington Ampliar Alex Zanardi junto a Ralph Schumacher. Getty / Steve Etherington Cerrar

El 15 de septiembre de 2001, cuando competía en la CART en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un grave accidente en el que perdió el control de su monoplaza, que quedó partido en dos tras el impacto.

Ingresado en un hospital de Berlín, permaneció varios días en coma inducido y los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas en un intento por salvarle la vida.

Lejos de abandonar el deporte, Zanardi regresó a la competición y reapareció el 19 de octubre en Monza al volante de un BMW en el Campeonato de Europa de Turismos para competir hasta 2009 en el Mundial de Turismos con un BMW 320 adaptado.

Renacer en el deporte paralímpico

Tras su recuperación, encontró una nueva motivación en el ciclismo de mano, y en 2011 ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad ‘handbike’, estableciendo además un nuevo récord de la prueba.

Como paraciclista, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, cuatro años después, en Río 2016 sumó otro oro y una plata más; además, acumuló otros éxitos internacionales, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado.

Luto en la F1 por la muerte de Alex Zanardi: estos fueron los logros del legendario expiloto. Getty / NurPhoto Ampliar Luto en la F1 por la muerte de Alex Zanardi: estos fueron los logros del legendario expiloto. Getty / NurPhoto Cerrar

El 19 de junio de 2020, mientras participaba en la exhibición benéfica Obiettivo Tricolore, perdió el control de su bicicleta en las afueras de Siena e invadió el carril contrario, impactando con la cabeza contra un camión.

Fue trasladado en helicóptero al hospital y sometido ese mismo día a una delicada operación de neurocirugía de tres horas. Posteriormente, su estado fue calificado de gravísimo, y permaneció sedado y en cuidados intensivos.

En agosto de 2020 se informó de “significativas mejoras clínicas”, aunque el cuadro neurológico seguía siendo grave.

A lo largo de su vida, Zanardi fue reconocido no sólo por sus logros deportivos, sino por su actitud ante la adversidad; tras sobrevivir al accidente de 2001, llegó a afirmar que se sentía feliz de estar vivo y que lo peor ya había pasado después de ser reanimado en varias ocasiones.

Su historia, desde los circuitos de Fórmula Uno hasta lo más alto del deporte paralímpico, convirtió a Alex Zanardi en un símbolo internacional de resiliencia.

Minuto de silencio por Zanardi en la parrilla de Miami antes del sprint de la F1

El grueso del Mundial de Fórmula Uno -pilotos, dirigentes, ingenieros, mecánicos y demás- guardó este sábado, en la parrilla de salida del sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del campeonato, un respetuoso minuto de silencio en memoria del ex piloto italiano Alex Zanardi.

Luto en la F1 por la muerte de Alex Zanardi: estos fueron los logros del legendario expiloto. Getty / Mark Sutton - Formula 1 Ampliar Luto en la F1 por la muerte de Alex Zanardi: estos fueron los logros del legendario expiloto. Getty / Mark Sutton - Formula 1 Cerrar

“Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de valentía, fuerza y dignidad”, afirmó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su cuenta de X.

Figuras del mundo del deporte también reaccionaron con pesar a la muerte de Zanardi, como la esgrimista italiana y bicampeona de oro paralímpica Beatrice Vio, quien recordó al expiloto como su “mentor deportivo y de vida”.

“Nos convertimos en compañeros en 2009; yo tenía 12 años y estaba muy abatida y asustada. Me diste fuerzas para volver a empezar, convenciéndome de que, con o sin piernas, podría hacerlo todo”, compartió en sus redes.

O el presidente del Comité Paralímpico Italiano, Luca Pancalli: “Recuerdo y guardo celosamente nuestras charlas sobre el futuro del movimiento paralímpico, sobre cómo lograr que creciera y sobre nuestras familias”, dijo.

“Nos enseñó, con ironía y con una sonrisa, que no hay límites. Famosa es su regla de los 5 segundos: cuando creas que ya no puedes más y que lo has dado todo, aguanta otros 5 segundos”, recalcó.

Por su parte, el ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, aseveró que “se apaga una luz extraordinaria”: “Una persona que ha dejado huella, un hombre y un deportista maravilloso que nos ha enseñado a amar la vida”.