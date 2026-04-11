Carlos Bacca iguala a Víctor Hugo Aristizábal en la tabla histórica de goleadores

El nombre de Carlos Bacca vuelve a tomar protagonismo en el fútbol colombiano, esta vez por aumentar su cuota goleadora en la tabla de goleadores históricos del país. Con su más reciente anotación frente a Águilas Doradas, el atacante del Junior de Barranquilla alcanzó los 346 goles en su carrera profesional, igualando la marca del legendario Víctor Hugo Aristizábal.

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El tanto llegó al minuto 45’, en una jugada bien elaborada por el conjunto barranquillero. Tras un desborde por la banda de Bryan Castrillón, el balón fue enviado al área donde Bacca apareció con oportunismo para definir con tranquilidad y poner el 2-0 parcial a favor del Junior. Una acción que refleja su vigencia, olfato goleador y capacidad para aparecer en los momentos clave.

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Bacca fue inicialista en el compromiso y su rendimiento sigue siendo una señal positiva para el equipo de cara a los retos que se avecinan. El cuerpo técnico espera que el delantero continúe sumando minutos y protagonismo en los próximos encuentro s, especialmente en la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño y en el duelo del torneo local ante Llaneros.

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Con este registro, el atacante nacido en Puerto Colombia no solo reafirma su lugar entre los grandes goleadores del país, sino que también mantiene viva la posibilidad de seguir sumando goles en la tabla historica, una marca que podría alcanzar en los próximos partidos si mantiene su racha anotadora.

Así va la tabla de goleadores históricos colombianos

Pos. Jugador Goles Estado 1 Dayro Moreno 382 Vigente 2 Radamel Falcao 357 Vigente 3 Víctor Hugo Aristizábal 346 Retirado 4 Carlos Bacca 346 Vigente 5 Juan Pablo Ángel 291 Retirado



