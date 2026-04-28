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28 abr 2026 Actualizado 19:37

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Economía

Gobierno calificó de “inaceptable” la suspensión del traslado de ahorros a Colpensiones

Gustavo Petro y Colpensiones. Foto: Getty Images y Colprensa.

Gustavo Petro y Colpensiones. Foto: Getty Images y Colprensa.

Gustavo Petro y Colpensiones. Foto: Getty Images y Colprensa.

El Gobierno calificó como “inaceptable” la suspensión del traslado de los ahorros pensionales de los trabajadores que se pasaron de los Fondos Privados a Colpensiones.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino manifestó que la medida cautelar, adoptada de manera exprés por el Consejo de Estado, frena el traslado de los ahorros de unos 120 mil trabajadores que optaron por el Régimen de Prima Media. Según el Gobierno, esta resolución “favorece claramente al capital financiero en detrimento de los derechos del pueblo trabajador”.

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Luis Enrique Rodríguez

Luis Enrique Rodríguez

Director Adjunto del Servicio Informativo de Caracol Radio desde 2009 y conductor del programa Al Campo...

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