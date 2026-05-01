Reportan avistamiento de oso andino en zona rural de La Capilla, Boyacá

El avistamiento de un oso andino en la vereda Camagoa, sector El Retiro, en el municipio de La Capilla, Boyacá, llevó a las autoridades locales a emitir recomendaciones para evitar acercamientos o agresiones contra el animal. El alcalde Álvaro Rojas explicó en Caracol Radio que la presencia del oso representa una señal positiva sobre el estado de conservación ambiental de la zona. «..La conservación que se lleva en los ecosistemas que se tienen aquí en La Capilla realmente es un llamado a seguir protegiendo nuestros bosques y nuestros páramos...», afirmó el mandatario.

El alcalde Álvaro Rojas indicó que las autoridades no buscan intervenir directamente al animal, sino promover medidas de protección y convivencia con la fauna silvestre. «...La recomendación es no tratar de alimentarlos, tampoco tratar de cazarlos ni nada por el estilo, teniendo en cuenta que el oso también es propagador de semillas y ayuda a la conservación de nuestros bosques y del ecosistema...», señaló. Además, reiteró la importancia de reportar nuevos avistamientos a las autoridades ambientales competentes.

Aunque en años anteriores se habían encontrado huellas y existían sospechas sobre la presencia de osos andinos en la región, esta sería una de las primeras veces en que el animal fue observado claramente por habitantes del sector. El alcalde Álvaro Rojas relató incluso una experiencia personal ocurrida tiempo atrás. «...Yo tengo una finca por ese lado y sí habíamos visto unos osos pequeños metiéndose al bosque junto con mis hijas, pero esta vez hubo tiempo de verlo muy bien y comprobar efectivamente que sí era un oso andino...» concluyó.