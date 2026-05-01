Hospital de Roldanillo en riesgo de funcionamiento por millonaria deuda de las EPS

El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo se encuentra en riesgo de funcionamiento debido a la millonaria deuda que mantienen las EPS Coosalud y Nueva EPS, la cual supera los $20.000 millones.

Mauricio Saldarriaga, gerente de la institución, señaló que esta situación compromete seriamente la sostenibilidad financiera del hospital y obliga a que se suspendan algunos servicios médicos a partir del 1 de mayo, entre ellos ginecoobstetricia, pediatría, traumatología, cirugía y urología, afectando a más de 25.000 usuarios del norte del Valle del Cauca.

“La idea es suspender servicios por evento y ambulatorios, sin afectar el servicio de urgencias, porque cada atención que hagamos requiere insumos, ya sea de laboratorio, diagnóstico o contratación de personal, y no tenemos recursos para seguir atendiendo a la población”, explicó.

Lea también: Entre enero y abril de 2026 se han evitado más de 600 atentados en el Valle, Cauca y Nariño

De acuerdo con el directivo, la crisis se agrava por la incertidumbre jurídica que rodea a las EPS intervenidas, las cuales no han asumido deudas anteriores y continúan generando nuevas obligaciones, lo que ha deteriorado aún más la cartera del hospital.

“El señor presidente y el ministro han ratificado que van a suspender licencias a algunas EPS y que comenzarían por Coosalud. Eso significa que los cerca de $10.000 millones que esta EPS le adeuda al hospital están prácticamente perdidos, porque no habría quién responda por ellos”, detalló.

Le interesa: Cae jefe de disidencias Farc en el Valle, implicado en secuestros, extorsión y quema de vehículos

La institución presta servicios a habitantes de municipios como Roldanillo, Bolívar, La Unión, Versalles, El Dovio, La Victoria y parte de Zarzal, por lo que el impacto de la crisis sería regional.

Finalmente, el gerente hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades de salud para que se adopten medidas urgentes que garanticen el flujo de recursos y eviten una mayor afectación en la atención de la población.