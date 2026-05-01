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01 may 2026 Actualizado 15:54

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Hospital de Roldanillo en riesgo de funcionamiento por millonaria deuda de las EPS

El Hospital Departamental San Antonio advierte posible afectación en servicios por cartera de Coosalud y Nueva EPS que compromete la atención de más de 25.000 usuarios

Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, Valle del Cauca

Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, Valle del Cauca

Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, Valle del Cauca

El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo se encuentra en riesgo de funcionamiento debido a la millonaria deuda que mantienen las EPS Coosalud y Nueva EPS, la cual supera los $20.000 millones.

Mauricio Saldarriaga, gerente de la institución, señaló que esta situación compromete seriamente la sostenibilidad financiera del hospital y obliga a que se suspendan algunos servicios médicos a partir del 1 de mayo, entre ellos ginecoobstetricia, pediatría, traumatología, cirugía y urología, afectando a más de 25.000 usuarios del norte del Valle del Cauca.

“La idea es suspender servicios por evento y ambulatorios, sin afectar el servicio de urgencias, porque cada atención que hagamos requiere insumos, ya sea de laboratorio, diagnóstico o contratación de personal, y no tenemos recursos para seguir atendiendo a la población”, explicó.

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De acuerdo con el directivo, la crisis se agrava por la incertidumbre jurídica que rodea a las EPS intervenidas, las cuales no han asumido deudas anteriores y continúan generando nuevas obligaciones, lo que ha deteriorado aún más la cartera del hospital.

“El señor presidente y el ministro han ratificado que van a suspender licencias a algunas EPS y que comenzarían por Coosalud. Eso significa que los cerca de $10.000 millones que esta EPS le adeuda al hospital están prácticamente perdidos, porque no habría quién responda por ellos”, detalló.

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La institución presta servicios a habitantes de municipios como Roldanillo, Bolívar, La Unión, Versalles, El Dovio, La Victoria y parte de Zarzal, por lo que el impacto de la crisis sería regional.

Finalmente, el gerente hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades de salud para que se adopten medidas urgentes que garanticen el flujo de recursos y eviten una mayor afectación en la atención de la población.

Andrea Mesa

Andrea Mesa

Comunicadora social y periodista y licenciada en historia, egresada de la Universidad del Valle con...

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