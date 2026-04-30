Cae jefe de disidencias Farc en el Valle, implicado en secuestro,extorsión y quema de vehiculos

En un operativo adelantado mediante diligencia de allanamiento en Palmira (Valle del Cauca), fue capturado Santiago Adolfo Agudelo Reyes, alias “Patascuy” o “Santiago”, señalado cabecilla de zona y responsable de las finanzas criminales del Frente 57 de las disidencias de las Farc.

La captura se da días después de la detención de alias “Mi Pez”, máximo cabecilla del frente Dagoberto Ramos, en una ofensiva de las autoridades contra estas estructuras ilegales en el suroccidente del país.

Alias “Patascuy” fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con la investigación, el capturado coordinaba actividades delictivas como extorsiones, homicidios, acciones terroristas y el perfilamiento de víctimas para secuestros.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, indicó que el detenido tendría una trayectoria criminal de más de ocho años. Inicialmente hizo parte de la estructura Adán Izquierdo y, desde 2023, se integró al Frente 57, donde habría sido reclutado por Isain Hernández Yonda, alias “Gersain”.

Entre los hechos que se le atribuyen, figura su presunta participación en el secuestro de la médica Daniela Hernández y sus dos hijos menores de edad, ocurrido el 14 de agosto de 2025 en Sevilla (Valle). Por su liberación, los captores exigían entre 500 y 2.500 millones de pesos.

Asimismo, es señalado de participar en la incineración de cinco vehículos —entre camiones, busetas y maquinaria amarilla— y el hurto de una camioneta de una empresa del sector energético, en hechos registrados el 22 de abril de 2026 en zona rural de Tuluá y Buga. También estaría vinculado a la quema de cuatro motocicletas, acciones que generaron zozobra en la región.

Las autoridades indicaron que alias “Patascuy” mantenía control criminal en los corregimientos de La Moralia y La Marina, donde ejercía presión sobre la población campesina mediante extorsiones y promovía el reclutamiento de jóvenes.

Durante el procedimiento fueron incautados una granada de fragmentación IM26, un artefacto explosivo de fabricación artesanal y dos teléfonos celulares, elementos que serán clave para avanzar en la desarticulación de esta estructura criminal.