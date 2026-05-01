AT&T Dallas Stadium, ¿qué partidos albergará en el Mundial 2026?

El imponente AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, se prepara para ser uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Inaugurado en 2009, este coloso moderno no solo es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más emblemáticas de la NFL, sino también un escenario multifuncional que ha albergado eventos deportivos y espectáculos de talla internacional.

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Con una capacidad cercana a los 80.000 espectadores y una inversión que superó los 1.300 millones de dólares, el estadio destaca por su techo retráctil y su gigantesca pantalla central, considerada una de las más grandes del mundo. Estas características lo convierten en un recinto adaptable a cualquier tipo de evento, desde fútbol americano hasta conciertos masivos, pasando por torneos internacionales como la Copa Oro de la Concacaf y partidos de selecciones como México.

Para la Copa del Mundo 2026, el AT&T Stadium será una de las sedes más activas y atractivas, con encuentros distribuidos en distintas fases del torneo, lo que garantiza emociones desde el inicio hasta las instancias decisivas.

Partidos del Mundial 2026 en el AT&T Stadium

Fase de grupos

• 14 de junio de 2026: Países Bajos vs Japón (Grupo F)

• 17 de junio de 2026: Inglaterra vs Croacia (Grupo L)

• 22 de junio de 2026: Argentina vs Austria (Grupo J)

• 25 de junio de 2026: Japón vs Suecia (Grupo F)

• 27 de junio de 2026: Jordania vs Argentina (Grupo J)

Dieciseisavos de final

• 30 de junio de 2026: 2E vs 2I

• 3 de julio de 2026: 2D vs 2G

Octavos de final

• 6 de julio de 2026: Ganador Partido 83 vs Ganador Partido 84

Semifinal

• 14 de julio de 2026: Ganador Partido 97 vs Ganador Partido 98

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Más allá de su impresionante infraestructura, este estadio representa la evolución de los escenarios deportivos en el siglo XXI: comodidad, tecnología y una experiencia inmersiva para el espectador. En 2026, no solo será testigo de grandes partidos, sino también de momentos que quedarán grabados en la historia del fútbol mundial.

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