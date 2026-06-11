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11 jun 2026 Actualizado 17:47

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Mundial 2026: estos son lo mejores jugadores de cada selección, según las estadísticas

Repase acá los futbolistas a seguir en cada zona.

Mundial 2026: estos son lo mejores jugadores de cada selección, según las estadísticas. (Photo by Long Wei/VCG via Getty Images)

Mundial 2026: estos son lo mejores jugadores de cada selección, según las estadísticas. (Photo by Long Wei/VCG via Getty Images) / VCG

Mundial 2026: estos son lo mejores jugadores de cada selección, según las estadísticas. (Photo by Long Wei/VCG via Getty Images)
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El lunes 11 de junio comenzará el Mundial 2026, edición que tendrá como principal novedad la inclusión de 48 selecciones. Serán 12 grupos con 4 equipos cada uno, los dos primeros clasificados y los 8 mejores terceros accederán a la ronda definitiva hasta definir al campeón el 19 de julio.

Se avecina un torneo imperdible y por ello Sofascore dio a conocer los futbolistas más destacados de cada grupo, basándose en las estadísticas de cada quien a lo largo de la temporada 2025-26. Los ítems empleados fueron goles, asistencias y puntuación media por encuentro.

Grupo A

El Grupo A del Mundial 2026 está conformado por México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia. Acá destaca la presencia de Julián Quiñones, único futbolista colombiano que representa a otra seleccción, en este caso la de México. El nariñense fue el máximo goleador mexicano de la temporada y el que mejor valoración tuvo

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Grupo B

El Grupo B del Mundial 2026 cuenta con Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. El jugador a seguir, según las estadísticas, es el qatarí Akram Afif, quien lidera los goles, asistencias y puntuación de su seleccionado.

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Grupo C

El Grupo C del Mundial 2026 tiene a Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Entre los jugadores a seguir destacan los brasileños Vinícius Júnior y Raphinha, así como el marroquí Achraf Hakimi.

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Grupo D

En el Grupo D del Mundial 2026 aparecen Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. A modo de sorpresa, los jugadores a seguir son el paraguayo Alejandro Romero Gamarra y el estadounidense Sebastian Berhalter.

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Grupo E

El Grupo E del Mundial 2026 juntó a Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Acá las miradas apuntan al cuadro sudamericano, que tiene las esperanzas puestas en John Yeboah y Kevin Rodríguez.

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Grupo F

El Grupo F del Mundial 2026 tiene a Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Esta zona contará con uno de los mejores delanteros de la actualidad (Viktor Gyokeres) y uno de los mejores defensores de la historia (Virgil van Dijk).

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Grupo G

El Grupo G del Mundial 2026 cuenta con Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Los apuntados a destacar sonel belga Jérémy Doku y el iraní Mahedi Taremi, además de la presencia de la nueva estrella Tim Payne.

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Grupo H

El Grupo H del Mundial 2026 tiene a España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Acá lideran las estadísticas Lamine Yamal en el seleccionado español y el caboverdiano Willy Semedo; curiosamente, el mejor valorado de los urguayos, Giorgian de Arrascaeta, estuvo a punto de perderse el certamen.

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Grupo I

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega. Esta zona contará con estrellas mundiales, aspirantes al balón de oro, como Kylian Mbappé, Michael Olise y Erling Haaland.

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Grupo J

En el Grupo J del Mundial 2026 se encuentran Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Destaca Lionel Messi, para muchos el mejor de todos los tiempos, mientras que un renglón más abajo están Riyad Mahrez y Konrad Laimer.

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Grupo K

El Grupo K del Mundial 2026 cuenta con Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia. En la Selección destacan entre los demás Luis Díaz por su brillantez en el Bayern Múnich, Luis Javier Suárez con sus goles en Portugal y la calidez de Juan Fernando Quintero en River.

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Grupo L

El Grupo L del Mundial 2026 tiene a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Acá los británicos se roban las miradas con el goleador Harry Kane, máximo opcionado al Balón de Oro, mientras que los croatas tiene en sus filas a Petar Musa.

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Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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