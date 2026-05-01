Así será la jornada de marchas en Barranquilla en el Día del Trabajo

Este viernes 1 de mayo, distintas organizaciones sindicales y sociales de Barranquilla y el departamento del Atlántico se sumarán a las marchas en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. La jornada iniciará a partir de las 8:00 de la mañana con una concentración en la avenida Cordialidad con calle 76, a la altura de la plaza San Martín, desde donde partirá el recorrido hasta la Cordialidad con carrera 21.

Durante la movilización, voceros de los sectores participantes realizarán intervenciones para exponer sus principales peticiones y mensajes, en un espacio que se prevé se extienda hasta el mediodía.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar el desarrollo de la jornada y a acatar las recomendaciones de movilidad, teniendo en cuenta que se presentarán cierres viales escalonados a lo largo del recorrido. Asimismo, invitaron a quienes no participen en la marcha a planificar sus desplazamientos con anticipación.

Dispositivo de seguridad y acompañamiento

Las autoridades anunciaron un amplio operativo para garantizar el desarrollo de la jornada. La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegará 1.184 uniformados, además de apoyo aéreo con el helicóptero Halcón y sistemas de vigilancia remota, con el objetivo de asegurar el derecho a la protesta y mantener el orden público.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispondrá de agentes para realizar cierres viales progresivos sobre la avenida Cordialidad, mientras que el equipo de diálogo social de la Secretaría de Gobierno acompañará la movilización para mediar ante posibles situaciones de convivencia que puedan presentarse durante el recorrido.

Asimismo, el Batallón de Policía Militar, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército, tendrá cerca de 60 unidades desplegadas en puntos estratégicos, especialmente en sectores donde se prevé mayor concentración de personas. Todo el operativo será monitoreado en tiempo real desde un Puesto de Mando Unificado que se instalará en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, desde donde se coordinarán las acciones de seguridad y atención ante cualquier eventualidad.