Antonelli ganó la pole position en el GP de Mónaco de F1: así fue la clasificación

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el líder más joven de la historia del campeonato, sale primero en el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, tras imponerse en la decisiva calificación disputada en las calles del principado de la Costa Azul; donde este domingo apuntará a su quinta victoria seguida.

Antonelli, de 19 años, logró su cuarta ‘pole’ en la F1, la cuarta del año, al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió -con el neumático blando-, los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 12 segundos y 51 milésimas. Exactamente 43 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que partirá junto a él desde la primera fila.

El nuevo ‘chico de oro’ de la división de honor y el ídolo deportivo de los Países Bajos, brillante el pasado lustro, relegaron a la segunda fila a los Ferrari, dominantes en los ensayos del viernes: el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -tercero en la ‘cuali’, a 228 milésimas- y el monegasco Charles Leclerc -a tres décimas exactas de Antonelli-, que tocó el muro en su último intento, arrancarán desde la segunda hilera.

Los coches rojos saldrán justo delante del otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar -quinto- y del inglés George Russell, compañero del italiano y segundo en el Mundial, a 45 puntos. En la carrera más icónica del año, que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón del mundo Fernando Alonso (Aston Martin) -que festejó en Montecarlo dos de sus 32 victorias en la categoría reina- afrontarán desde la duodécima y la vigésima primera posición, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá decimocuarto este domingo; mientras que el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -ganador en las calles de Mónaco en 2022- largará desde la decimoctava plaza.

La Fórmula Uno, totalmente inconcebible sin Ferrari y sin el Gran Premio de Mónaco, también lo es sin sus grandes estrellas. Y este sábado, Antonelli presentó solicitud para unirse a ese grupo de elite.

Así quedó la parrilla de salida del GP de Mónaco